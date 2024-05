Comparte

Luego de dos años y ocho meses de haber interpuesto una denuncia por una violación grupal en su contra, Valentina tendrá que enfrentar la audiencia de formalización contra los nueve exjuveniles de Cobreloa que habrían abusado de ella durante la madrugada del 17 de septiembre de 2021, en dependencias de la Casa Naranja.

Los peritajes comprueban la agresión

Se trata de los excadetes del club loíno Óscar Ramírez Mendoza, Cristóbal Saravia Arredondo, Jhan Góngora Ordóñez, Rivaldo Hernández Pizarro, Nicolás Navarro Villafuerte, Patricio Romero Leiva, Lucas Román Avilés, Joaquín Agüero Núñez y Luciano Parra Villanueva.

Según información de La Tercera, el Ministerio Público solicitará la prisión preventiva para los detenidos ya que son considerados un peligro para la seguridad de la población.

La fiscalía llegó a esta determinación luego de una serie de peritajes realizados por la Brigada Investigadores de Delitos Sexuales de la PDI, donde pudieron establecer que ocho de los imputados agredieron sexualmente a la joven. En el caso de Lucas Román Avilés, se pudo constatar que no participó materialmente del acto pero sí grabó lo ocurrido.

Siempre con información del medio citado, se da cuenta de que, pese a que la víctima desistió de la denuncia en su momento bajo el argumento de que no tenía claridad de lo ocurrido, el ilícito si se concretó. Dentro de los antecedentes para llegar a dicha determinación se consideraron los informes acerca de las lesiones que presentó la joven, constatadas por personal de Urgencias del Hospital Carlos Cisterna de Calama.

El parte policial

Tales documentos detallan hematomas y lesiones en la espalda, glúteos y en la zona genital de la mujer. El informe de la atención en urgencia firmado por la doctora Alejandra Ledezma Soza, con fecha del 17 de septiembre de 2021, señala: “Relato otorgado por paciente más signos físicos sugerentes de violencia sexual flagrante”.

La joven habría llegado a dependencias de la Casa Naranja, el hogar de los cadetes de Cobreloa, en compañía de una amiga. “Ayer 16 de septiembre 2021 salí en la noche con una amiga a un domicilio de un amigo, Óscar, donde compartían 20 personas aproximadamente, en la fiesta consumí alcohol, marihuana y cocaína. Entre las 2-6 am del 17 de septiembre 2021, estaba iniciando una relación de caricias íntimas con una persona con quien tenía consentimiento inicial para empezar relaciones sexuales, pero él dejó entrar a 2 amigos más para hacer lo mismo conmigo, yo no quise hacerlo, quería salir y ellos no me dejaron“, declaró la mujer en la primera denuncia que realizó a Carabineros, el 17 de septiembre de 2021, a las 22:40 horas.

En su relato, Valentina detalla que la “tomaron con fuerza de los brazos, el cuello, y la cintura, me golpearon la cara, me golpearon con un cinturón, me pusieron el cinturón en el cuello y me penetraron, vi condones, algunos quedaron en el suelo (…) me grabaron, e hicieron videollamada a otros hombres en las que mostraron lo que hacían”. Esta parte del relato inicial coincide con lo expuesto por la joven ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y en una entrevista que concedió a Canal 13.

“Al despertar a las 9 am estaba irritada, lloré mucho, sentí que en cierta forma era mi culpa, quise olvidar todo (…) Le conté a un amigo (quien no participó de la reunión) y él me trae al hospital a realizar la denuncia”, concluye el parte policial.