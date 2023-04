Comparte

La Roja Sub 17 no pudo en su debut en el Sudamericano de Ecuador y cayó por 3 a 0 ante Brasil. Tras el duelo, el entrenador de Chile, Hernán Caputto, criticó la presentación de algunos de sus dirigidos.

"Siempre hay errores para corregir. Si bien nos superaron en el primer tiempo me pareció exagerado el resultado. Independiente de eso hay que dar la vuelta la página. Muchos jugadores no estuvieron al nivel, pero hay que levantar y mejorar. Sabemos que fueron errores nuestros", dijo el ex DT de la Universidad de Chile.

Asimismo, agregó que "los cambios dieron efecto en mediocampo. Eso fue bueno por las variantes que hay. El torneo demanda oportunidades y unos futbolistas las encontraron en el segundo tiempo".

Finalmente, se refirió al partido que tendrán ante Uruguay el próximo lunes: "Será un partido duro, no dejarán balón por perdido. Nos enfrentamos hace poco a ellos. Debemos retomar nuestro nivel para dominar el juego y garantizar llegadas al arco".