Comparte

Charles Aránguiz dejó el fútbol europeo tras siete temporadas en el Bayer Leverkusen. El chileno emprenderá viaje a Sudamérica para sumarse al Internacional de Porto Alegre y tuvo emotivas palabras de despedida.

"Siempre me he sentido cómodo en Leverkusen a lo largo de los años. Este club siempre me ha apoyado incluso en los momentos difíciles, eso no lo olvidaré", dijo el Príncipe en diálogo con las redes sociales del Leverkusen.

"Ahora quiero pasar el resto de mi carrera en Sudamérica, más cerca de mi familia. Pero, también me gustaría dar las gracias a los fans de negro y rojo en particular, para mí es un adiós en la amistad", añadió.

💬 @CharlesAranguiz: "Ich habe mich in all den Jahren immer wohlgefühlt in Leverkusen. Dieser Verein hat mich auch in schweren Zeiten immer unterstützt, das werde ich nicht vergessen." #Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/LPWvbOGual — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) April 2, 2023

Recordemos que Charles Aránguiz disputó con el Bayer 214 partidos con 18 goles y 28 asistencias luego de siete años y medio, donde disputó Liga de Campeones y llegó a ser capitán del equipo.

Finalmente, el director general del B04, Simon Rolfes, expresó: "‘Charly’ ha tenido un momento difícil en los últimos seis meses debido a su lesión. No le hubiera sido posible llegar a su nivel habitual en la fase final de la presente temporada. Es por eso que aceptamos su deseo de regresar a Sudamérica dos meses antes de lo planeado. Le deseamos el mayor de los éxitos".