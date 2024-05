Comparte

Camila Nash habló sobre el reciente encuento que tuvo con su expareja, Julio César Rodríguez. Según relató la influencer, el periodista “le hizo la desconocida”.

El momento se vivió en el evento de un casino virtual (del cual Pamela Díaz es rostro). En el espacio estaban presentes varias figuras del espectáculo nacional, entre ellas Nash.

En el programa Qué Te Lo Digo, Nash relató: “No sabía que me iba a encontrar con él (JC) en este evento y me hizo la desconocida, así como lo oyes”.

“Yo buena onda con todo el mundo, dando cuñas a la prensa y él se cruzaba al frente mío, tal pecho paloma, con la mirada hacia arriba. Pasaba bien serio, todo mino“, agregó.

“No sé si le hice daño o dije algo que no debía, porque parece que este hombre me la está cobrando con su indiferencia“, aseguró Nash.

Junto a lo anterior, la influencer lanzó: “Supérame, Julio“.

“Él no es así, entonces me causó demasiada gracia que pasar con su indiferencia“, cerró Nash.