El Master 1.000 de Montecarlo sufre con una dura baja. Se trata de Rafael Nadal, quien no participará del torneo. Una decisión que fue anunciada durante este martes a través de sus redes sociales.

"No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Montecarlo. Lamentablemente no me encuentro aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso de recuperación y preparación, esperando volver pronto a la competición", dijo en sus redes sociales.

Recordemos que el español lleva varias semanas fuera luchando con constantes lesiones. De hecho, desmintió a quienes lo daban por confirmado en el torneo. "No sé de dónde sale esa información, pero evidentemente, si fuera cierto lo confirmaría, pero desgraciadamente no lo puedo hacer", dijo Nadal.

"Tenemos que ir a día a día y no adelantaré algo que después no podré cumplir; diré las cosas cuando las sepa realmente", sentenció el deportista balear.