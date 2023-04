Comparte

El entrenador italiano Carlo Ancelotti se refirió a la posibilidad de dirigir al Barcelona en un supuesto futuro. Todo sucedió en la conferencia de prensa previa al duelo con el Villarreal y aún con el triunfo por Copa del Rey del Real Madrid ante los culés, que aún está fresco.

Uno de los periodistas instó a Ancelotti a jugar a cambiar de roles con Xavi, a lo que respondió el italiano que "no me cambio por nadie porque estoy en el mejor club del mundo".

Luego agregó que "es imposible que entrene al Barcelona algún día. No me cambiaría por Xavi. Tengo la suerte de dirigir al Madrid, el mejor club del mundo. Respeto mucho al Barça y a Xavi, pero estoy en un sitio donde la gente me quiere mucho".

Por otro lado, sobre la temporada aseguró que "está muy viva, vamos a jugar la cuarta final y estamos satisfechos. Queremos acabar bien la temporada. Tenemos desventaja en Liga porque el Barcelona lo está haciendo muy bien. Nosotros pensamos que tenemos opciones en la Liga. Hasta que las matemáticas nos condenen, vamos a pelear".

Además de advertir que "intentaremos luchar por el título hasta el final", Ancelotti se deshizo en elogios para Vinicius Jr.

"Ha entrenado muchas veces los disparos a puerta. Ahora tiene más confianza y determinación en la finalización. Ha manejado muy bien muy bien la situación y ha mejorado mucho el tiro final. Vinicius está marcando una época en el mundo del fútbol y todo el madridismo espera que siga así. Está haciendo cosas muy importantes", sentenció.