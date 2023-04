Comparte

Una de las grandes figuras del partido entre Deportes Colina y Universidad Católica fue el arquero Julio Bórquez, ex seleccionado chileno sub 17, quien pese a su gran desempeño no pudo evitar la eliminación de su equipo.

Con varias horas tras el duelo, la figura conversó con El Mercurio sobre su gran presentación, además de sus objetivos como arquero profesional.

"Sabía que nos iban a mirar mucho, era un partido trascendente y teníamos que estar a la altura. Yo tenía que demostrar la poca experiencia que tengo y estoy muy conforme. Jugamos tres partidos en la Copa Chile y me marcaron solo un gol. Voy por un muy buen camino, trabajo día a día con mi preparador de arquero, tenemos un buen grupo", comentó Bórquez.

Asimismo, sobre el gol agónico que marcó la UC el portero reconoció: "No lo creía, fue todo tan extraño, tan rápido. Cuando vi la pelota adentro dije ‘ya está, el equipo grande marca la diferencia en pequeños detalles'".

Por otro lado, sobre su momento personal Bórquez comentó que "siempre he batallado con eso (el sobrepeso). Ahora en el club estoy con trabajos diferenciados, también quiero destacar el apoyo del profesor Eduardo Íker. Acá (Colina) trabajo dos veces a la semana con gimnasio, cancha y también natación".

De la misma forma, el ex meta de Iquique habló sobre su futuro, donde indicó que "siempre he seguido los pasos de Brayan Cortés, me gustaría jugar en Colo-Colo, aunque sé que me falta mucho para eso".

"Brayan (Cortés) siempre fue mi espejo, por su rapidez de piernas, pero también tuve buenos compañeros como ‘Zanahoria’ Pérez, de quien destaco su valentía para ir a achicar. Uno rescata cosas valiosas de cada uno, como la seguridad de Rodrigo Naranjo", sentenció.