Flamengo no lo pasa bien. El cuadro de los chilenos Arturo Vidal y Erick Pulgar perdió la final del campeonato Carioca ante su clásico rival, el Fluminense, lo cual ha agudizado el mal momento del Mengao y de su entrenador Vitor Pereira.

De hecho, en Brasil ya se especula sobre una salida del entrenador de su puesto y de posibles sustitutos, donde aparece un viejo conocido del fútbol brasileño. Se trata del argentino Jorge Sampaoli, quien quedó sin club luego de sus despido del Sevilla.

La información fue entregada por el medio brasileño Torcedores, el cual aseguró que el casildense se encuentra en Río de Janeiro disfrutando de sus vacaciones y que el club rubronegro está dispuesto a hacer un esfuerzo económico para contratar sus servicios.

Este podría ser el reencuentro de Sampaoli con Arturo Vidal, quienes gozaron de grandes momentos con la selección chilena, donde consiguieron la Copa América 2015.

Cabe destacar que el entrenador trasandino ya dirigió en Brasil en dos oportunidades; primero al Santos en 2019 y un año más tarde al Atlético Mineiro, con quienes consiguió el Campeonato Mineiro.

No obstante, no es la única posibilidad en caso de que se vaya Vitor Pereira, ya que también nombran a Dorival Junior (que estuvo en el club el año pasado), Jorge Jesus (Fenerbahce), Tite (ex seleccionador), y los también argentinos Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza) y Marcelo Gallardo (hoy sin club tras su paso por River).