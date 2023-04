Comparte

Este lunes Sergio "Checho" Hirane defendió a la periodista Paulina de Allende-Salazar, quien recientemente fue despedida de Mega tras referirse como "paco" al carabinero Daniel Palma, el funcionario que fue asesinado en Santiago por delincuentes durante una fiscalización.

"Se que me va a traer consecuencias con mis auditores, pero si hay algo que creo que uno siempre tiene que hacer es mantenerse firme a sus convicciones, más que a sus conveniencias. La conveniencia mías en este tema sería quedarme callado, pero mi convicción me obliga a hablar", partió diciendo el conductor en Conectados en Agricultura.

"Me refiero a la periodista Paulina de Allende-Salazar, que en un reportaje en vivo se le salió, en un momento bien complejo, la palabra paco, en vez de decir carabinero. Primero quiero decir que todo el mundo en algún momento hemos tratados de paco", señaló.

"No voy a minimizar el error de ella, a mi juicio fue grave en el momento que se vivía. He sido un defensor permanente de Carabineros, nadie puede negar mi cariño. Pero también en algún momento he hablado de ‘los pacos’, es una palabra que se usa habitualmente", explicó.

"Ella se corrigió inmediatamente, después pidió disculpas y efectivamente Megavisión despidió a una profesional que independientemente de que no comparto su ideología, creo que es una tremenda profesional que ha hecho reportajes que le han servido muchísimo a nuestro país", destacó.

"Acá se ha pasado a llevar un principio que es básico en democracia, que es la libertad de expresión, acá se pasó a llevar eso por un error, ella pidió disculpas. Me pregunto cuantas autoridades de Gobierno, han tenido conceptos a Carabineros infinitamente peores", resaltó Hirane.

"Yo quiero salir en defensa de esta periodista, que yo personalmente no la conozco, no tengo ninguna amistad con ella, sin embargo estoy defendiendo un principio. Cuando nos dejamos llevar por los ambientes, a veces tomamos decisiones que son totalmente equivocadas", remarcó.

"Pero por favor, la vamos a tirar a la hoguera cuando todos, absolutamente todos alguna vez hemos dicho la palabra ‘paco’, porque es como una tradición. Encuentro que hubo una exageración", cerró.