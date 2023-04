Comparte

El ex futbolista y campeón del mundo con Brasil, Edmilson, criticó el presente de Arturo Vidal en Flamengo, señalando que "ya no es el mismo" y que "no ha demostrado lo que quería".

La crítica se dio en diálogo con el periodista Enzo Olivera, donde indicó que el ex Juventus "siempre digo que un jugador que estuvo muchos años en Europa cuando vuelve, sea argentino, brasileño, argentino o peruano, con 35 años, ya no es lo mismo".

"Vidal ha estado normal en los partidos que he visto jugar, pero ya ese gran nivel cuando jugó grandes temporadas no es el mismo", quien se coronó en el Mundial 2002 con Brasil.

Además, ejemplificó con David Luiz y otros jugadores "que vuelven a Brasil con 34 y 35 años. El gran problema de Flamengo no fueron los jugadores, en ocho meses ha tenido tres entrenadores. Puede tener jugadores de talento, como Gabigol, De Arrascaeta, Pedro, Éverton Ribeiro, pero es un vestuario pasado".

"La afición de Flamengo esperaba más de su juego, por ser un futbolista muy aguerrido. Y al final no consiguió demostrar lo que quería", cerró.