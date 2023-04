Comparte

Una inesperada situación fue la que se vivió en el último episodio de "Tal Cual", luego de que Marlen Olivari y José Miguel Viñuela sorprendieran con un beso en pantalla.

La situación se dio bajo el contexto de la celebración internacional del beso, lo que de igual forma generó comentarios en las redes sociales.

El momento ocurrió cuando los integrantes hablaban de esta conmemoración, donde Raquel Argandoña aseguraba que no era necesario que el beso fuera en los labios.

Ante esto, Olivari expresó: "Por ningún motivo. Tú eres casado y yo también. Somos personas serias señor. Somos personas fieles, solamente besamos a nuestras parejas. Yo te voy a dar un besito en la mejilla porque vamos a inaugurar la noche internacional del beso".

Sin embargo, la showoman sorprendió a su colega con un beso en la boca, lo que lo dejó totalmente sorprendido.

"Un piquito no tiene nada de malo"

"Me robaste un beso. Raquel, es que no, para. Es la ‘Kiwi’. Quiero invitar a todos los hombres a que salgan a la calle y que no acepten este tipo de actos, de verdad. Me han robado un beso sin mi consentimiento", señaló Viñuela, aludiendo al comunicador Arturo Walden.

Ante esto, Olivari respondió, en tono de broma: "Ay y también vas a pedir que me despidan por eso, como despidieron al ‘Kiwi’ de TVN", mientras que el ex "Mucho Gusto" reconoció que "se sienten muy bien los labios de la Marlen".

Tras esto, Raquel Argandoña le consultó si sus parejas le permitían este tipo de juegos en pantalla, frente a lo cual Viñuela se excusó: "Un piquito no tiene nada de malo", afirmó.

Por otro lado, Marlen Olivari reveló la ‘verdad’ sobre la situación: "Estábamos en camarines y José me dice ‘Marlen ya que es el día internacional del beso, por favor toma tú la iniciativa, porque si yo la tomo, mi señora me va a tener las maletas en la puerta".

