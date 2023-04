Comparte

Un silencio sepulcral se sintió al final del primer tiempo en el estadio de la Juventus. Es que el portero polaco Wojciech Szczesny pidió atención médica y el cambio luego de sentir molestias en su pecho, además de mareos. Una situación que alertó a todo los presentes.

Sin embargo, con el triunfo consumado de la Juventus ante el Sporting de Lisboa por 1 a 0, el portero habló con Sky Sports, donde dio palabras de tranquilidad.

"Estaba asustado, nunca me había pasado, también me costaba respirar y realmente me preocupé. Pero me hice los controles y todo está bien", reveló el polaco.

Luego, el ex Arsenal se refirió al desempeño de su reemplazante Mattia Perin, a quien destacó. "Lo felicito, es un chico con un corazón de oro y nos llevamos muy bien", sentenció Szczesny.