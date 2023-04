Comparte

Se acerca el final de las principales ligas europeas y comienzan las especulaciones sobre el futuro de sus figuras. Uno de ellos es el de Alexis Sánchez, quien finaliza contrato al final de temporada y la idea del club es retenerlo, sobre todo por su gran nivel.

Pero al parecer eso no será tal, ya que en Francia comienzan a especular que el chileno no seguirá en el cuadro olímpico. Es lo que informa Le Quotidien du Sport, quienes indicaron que el Niño Maravilla no renovará en el Marsella e incluso lo colocan como opción en River Plate.

"Según nuestra información, el OM podría perder a su mejor jugador al final de la temporada. Si bien el secreto lo guarda bien Pablo Longoria (presidente del club), el chileno ya fichó por River Plate", sostuvo la publicación.

Asimismo, agregó que "si bien cumplirá 35 años a fin de año, el máximo goleador del OM tiene la posibilidad de extender automáticamente una temporada, pero a la fecha aún estamos lejos de lograrlo".

Por otro lado, el medio se refirió a la opción de que el tocopillano regrese a River Plate: "Según nuestra información, con otros medios argentinos, pero también chilenos, y familiares del jugador, un fichaje libre en River Plate es actualmente una probabilidad muy alta. ¡Algunos medios incluso creen que el número 70 de OM ya firmó un precontrato!".

En ese sentido, los posibles reemplazantes son: "Pablo Longoria ya sería consciente de las intenciones de su mejor jugador, de ahí su búsqueda cada vez más activa de un goleador. Destacan los nombres de Mehdi Taremi (Oporto), Falorin Balogun (Arsenal, cedido al Reims) o Moussa Dembélé (Lyon)".