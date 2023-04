Comparte

El director técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, tuvo palabras para los hechos de violencia que han afectado al fútbol chileno en el último tiempo. El entrenador azul reflexionó sobre esta situación y llamó a no culpar solo al fútbol por lo ocurrido en los estadios.

“El fútbol me ha llevado a diferentes países y culturas, lo que puedo decir es que hay una relación de lo que somos socialmente. A veces culpamos al fútbol o cargamos como que la violencia fuera solo culpa del fútbol, pero hay violencia cuando conducimos, cuando vamos al supermercado, cuando estamos en la calle… hay violencia por todos lados”, dijo en conferencia de prensa.

“No le echemos la culpa solo al fútbol de la violencia. El fútbol es una expresión, como se habla de él todo el día sale la violencia, pero si abrimos los periódicos de hechos de violencia, la hay de todo tipo. Pero a veces al fútbol le cargamos la violencia que hay en la sociedad por varias razones que no puedo controlar”, agregó.

“Hay una relación en lo que pasa afuera del campo con lo que pasa adentro, pero el campo de fútbol siempre ha sido un lugar donde todo está permitido, se convirtió en un lugar de desahogo. Obviamente está mal y los jugadores aprendieron a convivir con eso”, continuó.

Pellegrini también apuntó a la prensa sobre esta situación. “También hay violencia con el micrófono. Ustedes (los periodistas) a veces son violentes, los mensajes que a veces damos son violentos sin darnos cuenta. Cuando decimos que un jugador no vale nada porque erró un pase, es un mensaje violento. O que no vale nada porque no tiene gol o cometió un error, porque la gente dice que hay que insultarlo porque es un perro”, lanzó.

“Somos violentos de múltiples factores, no solo tirando una piedra, es como que diga que un programa no sirve para nada. Hoy se juzga y usamos al fútbol para desahogarnos permanentemente, pero la violencia no es solo tirar una piedra o una bengala, somos violentos para muchas cosas”, añadió.

Sobre la posible solución, Pellegrino afirmó que “no la tengo, pero se dice que el fútbol es violento y somos violentos en todos los aspectos. Anda a ver un partido de niños donde el hijo no juega o el árbitro se equivoca. Creemos que los profesionales, como cobran, tienen que ganar todo, pero somos 16 equipos y todos cobran”.

“El fútbol es un juego maravilloso, fantástico, a todos nos gusta ver la cancha llena, los papelitos, los jugadores compitiendo, ganar, perder o empatar, pero el profesionalismo nos ha llevado a transformar todo en una obligación”, completó.