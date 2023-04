Comparte

La figura de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, es inconmensurable, tanto en Brasil como en el mundo. Por lo que cada homenaje al hace poco fallecido no es ni será suficiente. Aunque esto no significa que no se hagan. De hecho, en Brasil iniciaron una particular campaña.

Es que la Fundación Pelé, el club Santos y el canal deportivo Sport TV levantaron una moción para que la palabra "Pelé" sea incluída en el diccionario oficial de la lengua portuguesa.

El seudónimo del astro brasileño no solo es ocupado para nombrar al futbolista, sino que también para destacar a cualquier persona en su respectiva actividad por sobre los otros. Por ejemplo, en Brasil suelen ocuparse las siguientes frases: "Hoy tengo que ser un Pelé. Ella es la Pelé del arte".

La campaña lleva el nombre de "Pelé al diccionario" y en uno de sus comunicados expresan que "oficializar Pelé en la lengua portuguesa como un adjetivo sinónimo de excepcional, incomparable, único".

Además, explican que la intención es reunir más de cien mil firmas para apelar a una solicitud a un pedido mucho más emocional del pueblo que lingüístico.

En ese sentido, las cinco acepciones por las cuales se utilizará la palabra "Pelé" son: mejor que todos los otros, usarlo como referencia de grandeza, alguien o algo inigualable, sinónimo de excelencia y único.

Finalmente, la justificación de la campaña alude a que Pelé es considerado el brasileño más grande de todos los tiempos. Además de sostener que es una leyenda que cuenta con montones de récords y títulos. Y, también, se le atribuye haber detenido una guerra en África y poseer medallas y logros por fuera de las canchas.