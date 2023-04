Comparte

La estrella de la NBA, Giannis Antetokounmpo lanzó una contundente reflexión tras la eliminación de Milwaukee Bucks a manos de Miami Heat en la primera fase de los play offs de la Confederación Este y afirmó que esta caída no es un fracaso.

Luego de que la serie terminara 4-1 a favor de Miami, un periodista le consultó a Antetokounmpo si esta eliminación era un fracaso, lo que provocó el hastío del jugador. “Dios mío. Me hiciste la misma pregunta el año pasado. ¿Tú consigues un ascenso cada año en tu trabajo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cada año que trabajas es un fracaso? No, cada año trabajas para conseguir algo, para conseguir una meta, un ascenso, cuidar de tu familia”, señaló.

“No es un fracaso, son pasos hacia el éxito. Michael Jordan jugó 15 años y ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve fueron un fracaso? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Es una pregunta equivocada. No hay fracaso en el deporte. Hay días buenos y días malos, algunos días triunfas y otros no. No ganas siempre”, añadió.

Por último, se disculpó con el comunicador. “Lo siento, no quería hacerlo personal contigo. Me preguntaste lo mismo en 2022 y el año pasado no estaba con la mentalidad correcta para responderte”, cerró.