El futuro de Lionel Messi sigue estando en el limbo, aunque comienzan a esclarecerse ciertas cosas, entre ellas que no seguirá en el Paris Saint-Germain. Así lo han explicado diversos medios europeos, quienes indican que es una decisión mutua entre el club y el jugador.

Es que si hace unas semanas se había hablado que el argentino tenía un pre contrato firmado con el club, ahora se dice que todo eso se derrumbó. Es que el viaje de Messi, sin autorización, hizo estallar la bomba.

No obstante, según el diario Marca el argentino ya había tomado la decisión de no seguir en Francia hace unas semanas, ya que no se siente afín con el proyecto deportivo, además de no ver suficientemente ambicioso y competitivo, y considera que su andadura en la Ligue 1 ha tocado a su fin.

Esto ha generado que el sueño del Barcelona vuelva a nacer. Es que Joan Laporta, con esta postura del argentino, buscará las fórmulas para que Messi regrese al cuadro culé. Aunque no será fácil, porque desde LaLiga aún no está la venia para que pueda arribar.