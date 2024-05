Comparte

Ayer se celebró el “Día de la madre” y una que no la pasó muy bien fue Nidyan Fabregat, según sus palabras.

Todo esto, porque la modelo publicó una historia en su Instagram lamentando esta celebración, puesto que nadie la habría saludado.

Recordemos que, luego de haber tenido una perdida, en septiembre, Nidyan se convirtió en madre por primera vez.

“Nunca me había sentido tan sola y tan triste. Ni un solo mensaje de ‘feliz día de la mamá’”, comenzó diciendo.

Tras ello, expuso que de sus cercanos pocos conocían a su bebé “se me rompe el alma. Mía ya tiene 8 meses y nadie de mis amigos, familia, la conoce. Nadie. ¿Dónde están todos? ¿O es por qué ya no estoy en la tv? ¿Por qué ya no estoy en Santiago?”.

Finalmente, ofreció sus disculpas si ella ha estado ausente, pero recalcó que ser madre soltera es complicado.

“A lo mejor no he estado presente y les pido perdón. Soy mamá soltera y es muy difícil para mí”, cerró.