El balance de seguridad del post partido entre Colo-Colo y Boca Jrs fue positivo según Carabineros. De hecho, se informó de un total de 23 detenidos, dentro de los cuales hubo uno que intentó ingresar fuegos artificiales en un camión que transportaba agua para los guardias de seguridad.

Además, según indicó La Tercera, las principales infracciones fueron desórdenes y duplicidad de identidad.

Aunque la detención más grave, tiene relación con el sujeto que quiso ingresar con fuegos artificiales, ya que también portaba fulminantes. Sin embargo, no se detectó un arma de fogueo que hubiera permitido detonarlos.

El coronel Wildo Matus, prefecto de la Prefectura de Control de Órden Público de Santiago Oeste de Carabineros, entregó el balance de la jornada.

"Consideramos que fue un excelente partido, un excelente evento. No hubo grandes incidentes. Logramos tener una cantidad de 23 detenidos. No se materializaron las amenazas de estos hinchas que decían que iban a llegar al estadio. Al contrario, el comportamiento de las personas fue muy plácido. También de la barra visitante", expresó.

"No hubo avalanchas, no hubo ingresos ni intentos de reventones. Fue una amenaza, pero no pasó. La seguridad pública y la seguridad privada trabajaron en conjunto y el sistema funcionó. El público se fue tranquilo", sentenció