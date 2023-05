Comparte

El director técnico de París Saint-Germain, Christophe Galtier, no quiso referirse a la sanción impuesta al argentino Lionel Messi, quien fue suspendido con dos partidos por el presidente del club tras viajar sin permiso a Arabia Saudita.

“Sigamos los hechos cronológicamente. La dirigencia me informó a principios de esta seamana de su decisión de suspender a Leo”, contó el entrenador en conferencia de prensa.

“Entonces tomé la decisión de no comentar al respecto. Soy empleado del club, se toma una decisión, no lo comento”, agregó.

Galtier, además, señaló que “hay una gran brecha entre lo que se cuenta y lo que vivimos dentro, aunque está claro que la actualidad de esta semana ha sido la suspensión de Leo”.

Por último, reconoció que “no estamos viviendo un momento agradable”, aunque afirmó que no pierden de vista el título de la liga. “Hay un objetivo que alcanzar y estamos trabajando para ello. Vi la reacción de mi grupo tras la derrota ante Lorient, estamos todos concentrados. Hay un título por delante, tenemos que mantener nuestros puntos de ventaja. Es una temporada muy singular, no solo en la Ligue 1. La realidad del vestuario me demuestra que los jugadores quieren ir por el título”, cerró.