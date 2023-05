Comparte

El director técnico de Real Madrid, Carlo Ancelotti, denunció que el balón abandonó la cancha previo al gol del Manchester City que decretó el 1-1 en la semifinal de ida de la UEFA Champions League.

“Fue fuera. Lo ha dicho la tecnología, no lo digo yo, pero parece raro que no lo hayan controlado bien. El árbitro no estaba muy atento”, dijo en la conferencia de prensa post partido.

De acuerdo a una imagen recreada por BeinSports, se aprecia que el balón salió del campo de juego cuando Bernardo Silva intentó evitar que éste se fuera. “La jugada anterior era un córner que no ha pitado, el árbitro no estaba muy atento, me ha sacado una tarjeta y le he dicho que la tarjeta se la tiene que sacar a los de la cancha”, apuntó.