Erling Haaland cada día se esfuerza más por demostrar el porqué es uno de los mejores delanteros del mundo -sino el mejor. El noruego del Manchester City ha marcado 51 goles en 47 partidos con el cuadro inglés en menos de una temporada.

Pero eso no es todo, ya que también se ha alcanzado diversos récords. El más reciente ser el máximo anotador en una temporada de la Premier League con 35 goles, a falta de cuatro jornadas para que finalice el torneo.

Pero toda esta historia con los citizens pudo cambiar. Es que su futuro pudo haber estado en otra potencia del balompié mundial. Hablamos del Bayern Múnich, que hizo todo los esfuerzos posibles para quedarse con el en ese momento delantero del Borussia Dortmund.

Así lo confesó el director deportivo del club bávaro, Oliver Kahn: "Intentamos todo por erling Haaland hace un año y llegamos a nuestros límites financieros".

"Tuvimos que decidir si romper o no nuestra estructura salarial, pero no estábamos preparados para ello. El Bayern no es así", contó el ex portero alemán.

Es que Haaland era uno reemplazante perfecto para suplir la salida de Robert Lewandowski. Sin embargo, el cuadro muniqués no quiso derrochar el dinero ahorrado y la historia ya es conocida, con Haaland rompiéndola y el Bayer falto de un "killer".