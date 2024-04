Comparte

En un nuevo episodio de “Sin Editar” participó como invitado Fabrizio Copano y habló con Pamela Díaz sobre diferentes temas.

En la instancia, Pamela aprovechó la instancia de consultarle al humorista si le gustaría ingresar a algún reality.

Todo esto, teniendo en cuenta que los espacios de telerrealidad regresaron con todo a la televisión chilena.

“Creo, no tengo ninguna seguridad, que tengo un poco de fobia social; me da un poco de nervio, me carga grabarme”, comenzó diciendo Copano.

“¿O sea que tú jamas podrías entrar a un reality?”, insistió la exparticipante de Tierra Brava.

“No, no, lo haría muy mal”, respondió el animador de “El Antídoto”.

Tras ello, Copano sostuvo lo siguiente: “Primero, tendría que estar muy drogado, drogadísimo. Tendría que estar con las pupilas así, para poder disfrutar la hu…”.

“Tendría que estar hecho mierda, sentado, medio babeando (…) Y claro todos dirían: ‘qué simpático este ser humano”, agregó.

“No me acordaría de nada, saldría de la hueá sin ningún recuerdo, pero me costaría mucho interactuar, hacer amigos”, aseguró.

Finalmente, la “fiera” le consultó si era sociable y él respondió “me cuesta, tengo muy buenos amigos de mucho tiempo; ahora me he dado cuenta que tengo más amigos de los que creía, pero casi los mismo desde hace veinte años”.