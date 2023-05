Comparte

Dani Alves lo sigue pasando mal en el viejo continente. Desde el 20 de enero el ex Barcelona está en prisión preventiva tras ser acusado de violación al interior de un bar en Barcelona y hoy se dio a conocer una nueva prueba en su contra.

Durante esta jornada la prensa española filtró la declaración de la mujer que denunció a Dani Alves. El relato puede resultar decisivo en el juicio contra el ex futbolista, ya que fue grabado de forma natural al interior de la discoteca y de manera accidental por un agente presente en el lugar.

“Accedí de manera voluntaria al baño y después de darnos unos besos le digo que me quiero marchar y me dice que no. Me comenzó a decir cosas desagradables, como ‘eres mi putita’ y me empezó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me pegó”, comienza el relato de la joven que acusa al brasileño.

En la misma grabación, la denunciante afirma que “No quiero que se dé publicidad a lo que ha sucedido, nadie me creerá porque verán que entré al servicio de manera voluntaria”. Mientras que en un segundo plano se escucha a una de sus amigas decir que “Ha habido penetración”.