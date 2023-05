Comparte

El pasado miércoles se dio a conocer a los ganadores del ‘Copihue de Oro 2023’, donde estuvo nominado el comediante Diego Urrutia, quien brilló en la última jornada del Festival de Viña del Mar.

En este evento, organizado por La Cuarta, el joven tiktokero se quedó con el galardón en la categoría "Creador de Contenidos del Año".

Frente a este premio, el humorista agradeció a las personas que votaron por él, y lo comparó con las recientes elecciones del Consejo Constitucional, que se realizaron el pasado domingo.

"Les quiero agradecer a todos los que votaron por mí en el Copihue de Oro… Y me da mucha risa que el domingo todos mis amigos me decían ‘oye, la gente vota por puras hue…’ y ahora me gané yo un premio por votación popular", expresó a modo de broma en un registro que compartió.

Luego continuó: "Entonces yo digo que la gente no es tan hueo… en verdad. Respetemos la democracia. Votó mucha gente por mí".

"Antes no ganaba ni una rifa"

Por último, en la misma línea de humor, expresó: "Si yo hubiese ido a la constituyente hubiese salido y arrastraba a otros hue… también".

Tras esto, compartió una reflexión más íntima, donde se describió como un joven de Temuco que comenzó con el stand up el 2016 y recién tuvo éxito en las redes el 2021″y que dio el gran salto hace menos de tres meses".

"Antes no ganaba ni una rifa poh. Y ahora la gente vota por mí, saque más votos que los nulos y blancos del domingo. Tengo una gaviota de oro y un copihue de oro, y las cadenas que uso son todas pirateadas (…) Me falta un diente de oro no más. Y que inventen el piñon de oro, por favor".

