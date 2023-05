Comparte

El jefe de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar, se refirió a la polémica del partido entre Colo-Colo y Audax Italiano (2-1), donde en la última jugada del partido la pelota le golpea en una zona dudosa a Augustín Bouzat.

En esa oportunidad, José Cabero, árbitro principal, no estimó penal para los itálicos. Una decisión que fue respaldada por Tobar, quien en diálogo con La Tercera detalló la jugada.

"No cobra penal porque no le parece mano. Por eso no sanciona", explicó el ex árbitro FIFA.

Además, añadió que "su asistente también le indica que para él no es penal. Cuando el VAR evalúa, observa que el balón golpea en una zona permitida".

Finalmente, sobre la jugada, Tobar indica que "Bouzat tiene el brazo algo abierto, pero el balón golpea en una zona permitida reglamentariamente, en el hombro. No es una jugada de interpretación. Para el VAR no es penal".