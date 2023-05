Comparte

Este miércoles a las 15:00 horas el Manchester City recibirá al Real Madrid por la vuelta de las semifinales de Champions League. En la ida destacó el duelo personal entre el brasilero Vinicius Jr. y el lateral inglés Kyle Walker.

Precisamente fue el defensor del City el encargado de enfrentar la conferencia de prensa previa al partido donde se refirió a una especial jugada del astro brasilero en el Santiago Bernabéu. “Quiso hacerme un truco arcoíris, un regate. Era para decirle ‘no vuelvas a hacer eso que no quiero ser un meme‘. El Madrid es un club gigante y lo respeto, aunque en la cancha durante el partido no lo haré”, aseguró el defensor de la selección inglesa.

Estas no fueron las únicas palabras de Walker hacia Vini, y puso el tema de su edad sobre la mesa para desafiar al extremo del Real Madrid. “Tengo 32 años, pero no soy un viejo. Me encuentro muy bien y me cuido mucho. Aguanto la sobrecarga de partidos bastante bien. Hay que dar las gracias a mis padres por mis genes. El otro día hice un test de velocidad y llegué a 37,5 km/hora«, alertó Walker.

Sobre la llave, el jugador del Manchester City valoró el punto conseguido en Madrid y afirmó que: “Sabemos cuál es el objetivo del club y estamos en un gran momento desde hace dos meses. El empate en el Bernabéu fue bueno, porque en el Etihad tenemos mucha confianza. Aquí tenemos muy buenos resultados”.

Vinicius Jr. intentó hacer un arcoíris ante Walker en el Santiago Bernabéu. (Ramos/Getty Images)

«Este año lleva muchos años juntos y hemos superado situaciones difíciles. La final de Oporto, el partido ante el Tottenham. Este puede ser un momento decisivo para escribir nuestros nombres en los libros de historia», sentenció al final la conferencia.

El partido válido por las semifinales de vuelta de la Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid se jugará este miércoles a las 15:00 horas. Será transmisión de Deportes en Agricultura por la señal 2 de Agricultura TV.