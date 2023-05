Comparte

Este martes, el Presidente Gabriel Boric criticó el proyecto alternativo a la ley corta de Isapres presentada por el Gobierno, el cual fue aprobado por la Comisión de Constitución del Senado respecto al fallo de la Corte Suprema en contra de las Isapres.

Durante su discurso en la inauguración de la 20° semana de la Construcción, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), el Mandatario sostuvo que «las reglas en Chile se deben cumplir», respecto a la crisis que están atravesando las Isapres.

«A uno podrá gustarle o no el fallo de la Corte Suprema, podrá estar en desacuerdo o en desacuerdo, pero no me cabe ninguna duda que todos debemos estar de acuerdo en que los fallos de un poder independiente se deben cumplir«, expresó el jefe de Estado.

Recordemos que la Superintendencia de Salud entregó las cifras que deberán devolver las aseguradoras a sus afiliados por los cobros excesivos, detallando que el monto total asciende a $1.121.615.765.157, es decir, US$ 1.400 millones.

El jefe de Estado señaló que como Gobierno deben garantizar que existan «facilidades para cumplir ese fallo», pero de ninguna manera «para evadir el cumplimiento».

«Soy crítico del proyecto de ley que se aprobó de la reforma constitucional el día de ayer en la Comisión de Salud del Senado, porque desde nuestra perspectiva como Gobierno, lo que en la práctica realiza es evadir el cumplimiento del fallo de un poder independiente«, manifestó la máxima autoridad política del país.

Bajo ese contexto, enfatizó que «tenemos que garantizar, a la vez, la sostenibilidad del sector privado en el tiempo, pero cumpliendo las reglas».

«Este es un equilibro difícil, desafiante para el sector público y privado, pero que no podemos obviar», concluyó.