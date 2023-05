Comparte

Este miércoles el argentino Marcelo Bielsa fue presentado como nuevo entrenador de Uruguay. En su primera conferencia de prensa, el Loco contó por qué decidió asumir la Celeste y afirmó que no tuvieron que convencerlo para hacerse cargo del proyecto.

“No tuvieron que convencerme, casi diría que todo lo contrario”, comenzó diciendo el DT en rueda de prensa. “Mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene dos extremos muy convincentes para mí: uno es el de los jugadores que posee Uruguay, a mí me gusta el grupo que ha representado a Uruguay en los últimos años, y otro es el destinatario del trabajo de una selección que es el ciudadano de a pie del país del que se trate”, añadió.

“En ese sentido a mí me tocó vivir una experiencia casual que tuvo un peso posteriormente decisivo en la toma de decisiones. Los jugadores a mí no me resultan difícil calificarlos porque es mi oficio desde hace 40 años y tenía la certeza de que mi predilección era justificada”, continuó.

Sobre la posibilidad de pelear por el Mundial de 2026, Bielsa señaló que “una cosa es la ilusión y otra la toma de consciencia. Hay que si toman consciencia de su potencial tienen menos posibilidades de construir a través de la ilusión. Hay otros países que la toma de consciencia los autoriza a pensar en lo máximo y no es una ilusión sino una realidad. Y países que combinan las dos cosas. Que tienen recursos y antecedentes. Uruguay puede fantasear y tiene con qué alimentar esa fantasía”.

Por último, tuvo palabras para las críticas de Martín Lasarte, quien indicó que la Celeste debía ser dirigida por un entrenador uruguayo. “De los entrenadores uruguayos lo seguí al tema. Se puso mucho énfasis en Lasarte, para mí es un caballero. No creo que haya dicho nada imprudente. Un día Lasarte dirigía a la Real Sociedad y no sé si yo tenía alguna posibilidad de sucederlo más adelante y fui a ver un partido a San Sebastián y después siempre me reproché esa conducta. Y él nunca me la reclamó. Siempre me pareció un tipo correctísimo. Lo que él dijo no merece ningún reproche ni lo que dijeron ninguno de los otros entrenadores uruguayos, me parece muy legítimo. Hay tantos uruguayos dirigiendo fuera de Uruguay que me parece que no hay nada puesto en tela de juicio. Son mezclas de sentimientos, de pertenencia hacía lo propio que me parece muy justificada”, sentenció.