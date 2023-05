Comparte

El director técnico de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, se refirió a la posibilidad de incorporar a Mauricio Isla, quien recientemente dejó Universidad Católica, y afirmó que es una posición donde esperan reforzarse.

“Esta es una noticia reciente y todos los jugadores que puedan ser opción serán analizados. Nosotros como cuerpo técnico y el club por intermedio de Daniel Morón que es el gerente deportivo. Todos los jugadores que tengan posibilidades serán evaluados”, dijo al ser consultado por el Huaso en conferencia de prensa.

“Es una de las posiciones que nosotros ya pensábamos incorporar a principio de año y no lo pudimos hacer. Pero será analizado después del partido de mañana. Ahora no puedo decir mucho más”, agregó.

“Estamos hablando sobre un supuesto jugador que podría llegar a ser opción. Aún no lo hemos analizado, es una noticia reciente. Tenemos a algunos en carpeta que estamos evaluando, pero a partir de mañana comenzaremos a trabajar en ese tema. No tengo en cuenta la cantidad de partidos ni el rendimiento (de Isla)… hay jugadores que se adaptan más rápido al sistema de juego o a un entrenador más fácil que otros. A veces en Colo-Colo tenemos la opción de traer a jugadores que han sido figuras en otros equipos y les cuesta mucho jugar y no terminan rindiendo de la misma manera, entonces es relativo”, insistió.

“Tenemos que elegir características y experiencia en un puesto donde tenemos futbolistas jóvenes jugando. Yo creo que en el futuro lo harán mucho mejor de lo que lo están haciendo ahora, pero a veces cuando estás participando en copas internacionales necesitas tener experiencia en algunas posiciones. Analizaremos todas las variantes y jugadores que pueden ser opción y veremos la decisión en conjunto con el club”, cerró Quinteros.