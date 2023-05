Comparte

El tenista mallorquí Rafael Nadal anunció en conferencia de prensa que no participará de Roland Garros debido a las molestias físicas que lo aquejan desde enero de este año. En la instancia, el ex número uno del mundo aseguró que se retirará del tenis en 2024.

“No voy a estar en Roland Garros y no voy a jugar durante una serie de meses. Mi intención es que este año que viene sea mi último año y poder jugar los torneos que me apetezcan para poder despedirme de los campeonatos que me han marcado deportivamente hablando durante todos estos años”, comenzó diciendo Nadal.

Durante su participación en el Abierto de Australia, Rafael Nadal sufrió una lesión en el psoas de su pierna izquierda, lo que lo ha mantenido fuera de competencia desde enero. Pese a que el español llevó a cabo un largo proceso de recuperación para alcanzar a competir en Roland Garros, su cuerpo no ha evolucionado como esperaba y no podrá estar presente en el segundo Grand Slam del año para defender su 14° corona en el certamen parisino.

“Lo que pase el año que viene, pues no lo sé. Si voy a volver a ser competitivo para luchar por grand slams pues no lo sé. Va a ser difícil, ¿no?. Soy una persona racional y soy consciente de la dificultad de la situación como para luchar por ello. Pero porqué no”, sentenció el 14 veces ganador de Roland Garros.