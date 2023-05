Comparte

En la goleada con la que Manchester City selló su pase a la gran final de la Champions se vivió un hecho poco habitual. Durante una jugada se pudo ver un encontronazo entre el volante belga de los Ciudadanos, Kevin De Bruyne, y su entrenador, Pep Guardiola.

Las imágenes son claras y en ellas se ve al talentoso volante del City haciendo callar a Guardiola, quien explicó la situación después del partido. “En la segunda parte nos hemos precipitado muchísimo. Nada más salir Gündogan ha perdido un balón. Kevin ha hecho tres transiciones que no eran necesarias y nos hemos acelerado muchísimo cuando teníamos que hacer todo lo contrario, hundirles y girarles mucho. Por eso no hemos estado tan bien”, contó el técnico del City.

La polémica quedó dentro de la cancha y ambos protagonistas del buen momento del Manchester City terminaron abrazados al finalizar el partido.

Quien dio más detalles de lo sucedido fue Thierry Henry. El francés fue parte de la selección belga y mantiene una muy buena relación con el volante. “Está pasando un momento complicado. No puedo decir qué es porque lo tengo que mantener en privado, pero por lo que me ha dicho respeto todavía más cómo ha jugado esta noche, como ha llegado y peleado por su equipo”, añadió el ex delantero.