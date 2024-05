Comparte

En medio del escándalo mediático que envolvió al quiebre de Francisco Kaminski y Carla Jara, una protagonista inesperada ha surgido: la trabajadora que atendió al animador y a su nueva pareja, Camila Andrade, en un conocido mall capitalino.

Lejos de pasar desapercibida, la empleada ha decidido alzar su voz y hacer un descargo público sobre las consecuencias que este episodio ha tenido en su vida personal y laboral.

A través de una carta enviada a La Cuarta, la mujer identificada con las iniciales T.E.S. expresó su descontento por la exposición mediática que sufrió debido a la cobertura del polémico encuentro entre Kaminski y Andrade.

Según su relato, la situación la ha perjudicado en diversos ámbitos, incluyendo el personal, laboral, económico y emocional.

El descargo de la trabajadora que atendió a Francisco Kaminski

“Una noticia que aparentemente debiera tomarse con liviandad, en mi caso no se imaginan el daño que me ha causado“, expresó la trabajadora en su misiva, revelando las repercusiones que ha enfrentado por un hecho que inicialmente parecía intrascendente.

En su carta, T.E.S. detalla cómo ocurrió la atención a Kaminski y Andrade, aclarando que fue la animadora quien se acercó inicialmente a preguntar por un producto de su interés.

Fue en ese momento cuando reconoció al animador y se dio cuenta de quiénes eran en realidad.

“Recién me di cuenta de quién era cuando se acercó el señor Kaminski y ahí me di cuenta de quiénes se trataba. No soy de ver ese tipo de información, ahora con esto aclaro que mi disposición de poder atenderlos siempre estuvo y con ello quiero desmentir lo que salió publicado en su medio“, expresó, refiriéndose a La Cuarta.

La trabajadora también manifestó su preocupación por las posibles repercusiones laborales y económicas que podría enfrentar debido a la exposición mediática.

Siendo estudiante de enseñanza superior y financiando parte de sus estudios con su trabajo, teme que este incidente pueda tener “consecuencias nefastas” en su futuro.

Finalmente, T.E.S. remarcó que se vio expuesta públicamente sin su consentimiento y solicitó que su carta fuera publicada en el medio antes mencionado, con el objetivo de hacer escuchar su voz y contar su versión de los hechos.