El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, tuvo palabras para los dichos filtrados de Pablo Milad sobre la prohibición de ingreso a los estadios de los deudores de alimentos y apuntó que este tipo de situaciones no ayudan a los trabajos en conjunto que están llevando a cabo para combatir la violencia en el fútbol chileno.

“Este tipo de situaciones generan daño a las confianzas, a los trabajos comunes, a los intereses que estamos representando. Pero también uno debe confiar en que todos entendemos claramente cuál es el rol que tiene el deporte, la actividad física y particularmente el fútbol en nuestra sociedad. Es un agente transmisor de valores, de respeto y que debemos mantener”, comenzó diciendo el jefe de la cartera de Deporte.

“Hemos estado hace pocas semanas tratando temas tan relevantes y significativos como ha sido el tema de violencia, de seguridad en los estadios. Se ha acordado un protocolo para ir funcionando, entonces entendemos que esta situación muestra claramente la disposición, la apertura al diálogo, a poder trabajar de forma conjunta y yo espero que eso pueda primar, ser relevante y ser el camino para el futuro”, agregó.

“Tuvimos una breve conversación, él manifestó que efectivamente esto había sido publicado en la tarde de ayer, que había sido malinterpretado, pero eso yo no lo voy a analizar profundamente porque no me corresponde entrar en ese análisis. Lo que sí sucede es que, para ir trabajando en conjunto, para estar en nuevos desafíos, en nuevas tareas, para ir abordando distintas temáticas, claramente hay que trabajar con responsabilidad. Hacemos un llamado a que nuestras opiniones, nuestros comentarios sean serios, sean formales, representen lo que efectivamente corresponde a nuestras labores”, añadió.

“Tuvimos un espacio muy breve donde él me dijo que había sido malinterpretado en sus apreciaciones, por eso no voy a entrar a juzgar. Lo que está señalado todos lo han podido comprobar y lo importante es cuando uno necesita rectificar, es responsabilidad hacerlo. Tenemos muchos desafíos, tenemos mesas de trabajo, tenemos que avanzar. Hemos visto en el último tiempo como protocolos de abuso, de acoso, de maltrato y de discriminación han ido avanzando. Entendemos que para el tema deportivo es extremadamente importante”, insistió.

Sobre un posible quiebre en las relaciones con la ANFP, la autoridad aclaró que “las relaciones uno no las toma particularmente solo con las personas. Tenemos responsabilidades, representamos a distintas organizaciones y en ese aspecto debemos funcionar. El sentido de responsabilidad me parece que es lo que debe imperar, lo que debemos cuidar y es muy importante que lo tengamos presente. Y eso no es por una filtración, es una actitud permanente, no es ocasional”.

Al ser consultado si Milad debe pedir disculpas públicas por lo ocurrido, el ministro indicó que “esa es una respuesta que no puedo dar yo, no me corresponde. Yo estoy pensando en lo que debemos cumplir, en lo que es mi rol. A mí me manifestó en algún momento que sentía que había sido malinterpretado, pero no calificaré la situación ni entregaré recomendaciones porque no corresponde”.

“Lo importante es despejar esta situación y pensar en lo que viene porque hay mucha tarea por delante”, apuntó.

“Hacer una caricatura al nivel de un caramelo me parece que está fuera del análisis real. Uno puede comentar muchas cosas, el punto es dónde esas situaciones son vertidas posteriormente. Ahí cada uno asumirá la responsabilidad que le corresponde. Yo creo que, si el fútbol trabaja de manera importante y en el último tiempo mucho más con damas, hay que ser muy cuidadoso para ocupar los términos que ahí se ocuparon. Ahí debemos tener más responsabilidad, especialmente quienes estamos liderando organizaciones porque no son declaraciones al azar, al boleo y porque se ocurrieron en ese momento. Llamo a ser muy cuidadoso”, sentenció el ministro Pizarro.