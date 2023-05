Comparte

Durante la jornada de este viernes 19 de mayo se confirmó la muerte de Augusto Góngora, destacado periodista, documentalista y presentador de televisión chileno, quien falleció a sus 71 años.

Desde el Ministerio de las Culturas dieron a conocer la noticia, desde donde expresaron que «con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Augusto Góngora, periodista que se dedicó incansablemente a la creación y difusión de contenidos culturales».

Asimismo, desde la cartera liderada por Jaime de Aguirre agregaron que «su trabajo y su mirada fueron clave en la historia reciente de nuestro país».

«Enviamos un abrazo cariñoso a sus familiares y amigos, especialmente a su compañera, la actriz y exministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Paulina Urrutia», finalizaron.

Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Augusto Góngora, periodista que se dedicó incansablemente a la creación y difusión de contenidos culturales. Su trabajo y su mirada fueron clave en la historia reciente de nuestro país.

Por su parte, el Centro Gabriela Mistral (GAM) confirmó que el «destacado periodista, documentalista, cineasta Augusto Góngora hoy ha fallecido».

«Agradecemos su mirada aguda en los contenidos culturales de TV», manifestaron, agregando que «abrazamos especialmente a Paulina Urrutia».

El destacado periodista, documentalista, cineasta Augusto Góngora hoy ha fallecido. 🖤😔 Agradecemos su mirada aguda en los contenidos culturales de TV, su resistencia a la dictadura y su vida que nos llenó el alma.💗

Abrazamos especialmente a Paulina Urrutia. 🫂

📸: @latercera

Cabe recordar que el profesional se casó con Patricia Naut, con quien tuvo a sus dos hijos: Javiera y Cristóbal.

Posteriormente, inició una relación amorosa con la actriz y exministra de la Culturas, Paulina Urrutia, con quien se casó en junio del 2016.

Diagnóstico de Alzheimer

En el 2014, cuando tenía 62 años, el periodista fue diagnosticado con Alzheimer, enfermedad que avanzó rápidamente.

Paulina Urrutia se refirió a la enfermedad de Augusto Góngora en julio del año pasado, tras participar en el programa «De tú a tú» de Canal 13, donde relató cómo era su día a día cuidado a su esposo.

«Muchas otras personas están viviendo lo mismo y saben que una se empieza a volver loca, por el nivel de exigencia, de dolor, el duelo permanente y larguísimo. Es una muerte en cámara lenta donde día a día, hora a hora y minuto a minuto vas perdiendo algo de esa persona, y eso es abrumador. Pero al mismo tiempo es lo más bello», aseguró en la instancia.

En aquella oportunidad, Paulina también afirmó que «el Augusto nunca ha dejado de ser el Augusto. Lo miro a sus ojos, cómo se ríe, las cosas con las que goza, y nunca he dejado de reconocerlo. Y él, hasta el día de hoy en su máxima desesperación, cuando se para y mira, grita ‘¡Pauli!’, yo le digo ‘Augusto, aquí estoy’. Y yo creo que no me ve, pero sabe que estoy ahí».

Carrera profesional

En cuanto a su carrera profesional, Góngora estudió Periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).

En octubre de 1990 se incorporó a Televisión Nacional (TVN), donde presentó el programa cultural llamado «Cine video», que se transmitió hasta el año 2002.

Tras esto, el comunicador asumió como encargado del área cultural de TVN y luego como productor ejecutivo de TVN Cultura, hasta el año 2010.

Además, Góngora destacó por sus documentales «Los niños prohibidos» y «Las armas de la paz», entre otros.

Otro hecho que marcó su carrera fue cuando asumió como miembro del Directorio de TVN en agosto de 2016. El periodista se mantuvo en ese cargo hasta el 2017, momento en el que renunció por motivos de salud.

