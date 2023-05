Comparte

El atacante de Unión Española, Rodrigo Piñeiro, se refirió a la posibilidad de reforzar a Peñarol de cara al segundo semestre y se mostró abierto a negociar con el elenco uruguayo.

Sobre el posible interés del ‘Manya’, Piñeiro indicó a Fútbol a lo Peñarol que “uno lee a veces cosas o la familia te envía cosas. Rumores siempre hay, hasta de Cristiano Ronaldo, pero en mi caso si hay un interés real me gustaría que me llamen a mí, no al club, a mi representante ni nada”.

“Es importante el interés que tenga el jugador, capaz que al representante no le sirva el negocio y al jugador no le dicen nada, y si el club estaba interesado y por culpa del representante se puede caer, que no es mi caso, eso es diferente. Si hay un interés real, porque por ahí escuché… si es real, me gustaría que me llamen a mí y me escuchen, que escuchen al jugador o al que sea”, agregó.

“Nadie se puede enojar, pueden llamar para conversar, un proyecto, un interés… de mi parte está bueno que si hay un interés, que me llamen a mí. Si digo que quiero ir, juega importante para la contratación. Si hay un interés, mi teléfono se puede conseguir fácilmente”, insistió.

“La decisión del jugador es importante. Primero hay que hablar con él y después el representante, que está para negociar esa salida o lo que sea, cada uno con su negocio, su ganancia, pero es importantísima la decisión del jugador y lo que él quiera”, añadió.

Por último, señaló que “vine a Unión porque decidí quedarme acá, jugué bien, yo decidí esto y le dije a mi representante que me quiero quedar acá. Ojalá pase que me venga a buscar Peñarol y que se den cuenta que yo quiero volver”.