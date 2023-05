Comparte

A través de sus redes sociales el tenista chileno Cristián Garín (106° del ranking) anunció que no participará de Roland Garros. La segunda raqueta nacional informó sobre los problemas físicos que lo dejaron sin poder competir en el segundo Grand Slam de la temporada.

“Estoy muy triste y dolido de anunciarles que no podré jugar este año en Roland Garros debido a una fractura en mi costilla”, parte diciendo el escueto comunicado subido a su Instagram.

“No tengo muchas palabras para expresar como me siento, perderme el torneo que más me gusta jugar me duele mucho. Me cuesta decirlo en estos momentos, pero haré todo lo posible para volver de la mejor manera”, añadió el tenista.

Garín había entrado al cuadro principal de Roland Garros, sin embargo, no podrá disfrutar de su quinta participación consecutiva en el torneo parisino.