El rey Carlos III realizó este martes su primer acto oficial en público desde que fuese diagnosticado de cáncer en febrero, con una simbólica visita a un centro de Londres que se dedica precisamente a labores de investigación para combatir esta enfermedad.

El monarca llegó al Centro Macmillan contra el Cáncer acompañado de su esposa, la reina Camila. Ambos saludaron a los trabajadores, periodistas y curiosos que se agolpaban a la entrada para ser testigos de esta visita, anunciada ya la semana pasada.

La Casa Real no aclaró el tipo de cáncer que padece el rey, aunque la semana pasada sí avanzó que los médicos están “muy animados” por el “progreso” logrado gracias al tratamiento, sobre el que no existen detalles en cuanto a tipo o calendario.

Carlos III, a quien no se veía en público desde una misa en Semana Santa, redujo sus actos oficiales y durante más de dos meses se limitó a tareas de despacho y reuniones privadas. Así, por ejemplo, mantuvo los encuentros periódicos con el primer ministro, Rishi Sunak.

La Casa Real aún debe confirmar la presencia del rey en futuros actos oficiales, entre los que destacan la visita de Estado que tiene previsto realizar en junio el emperador de Japón y en la que el rey ejerce teóricamente de anfitrión, en calidad de jefe de Estado.

Agencia Uno – Europa Press.

His Majesty The King will shortly return to public-facing duties after a period of treatment and recuperation following his recent cancer diagnosis.



To help mark this milestone, The King and Queen will make a joint visit to a cancer treatment centre next Tuesday, where they… pic.twitter.com/jWF8ITP0rg