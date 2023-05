Comparte

El racismo en el fútbol parece ser un problema sin solución. A los insultos contra Vinicius Jr. en La Liga, y a las denuncias del Santos contra hinchas de Audax Italiano, la discriminación racial suma un nuevo episodio durante el empate 2-2 entre Huracán y Emelec.

Durante la conferencia de prensa el entrenador de los ecuatorianos, Miguel Rondelli, señaló que entiende los insultos que constantemente caen de las gradas, pero añadió: “Que a mis jugadores les digan ‘esclavos’, le griten ‘negro de m’ me parece que no suma, no suma. Después pueden insultar, pueden ser ingeniosos en algún insulto, las barras argentinas suelen ser muy ingeniosas”.

“Estamos en un momento complicado. Llamar a una persona ‘esclavo’ en el siglo XXI me parece que ya no, eso quedó atrás. Dediquémonos a mirar fútbol”, apuntó.

El entrenador de Emelec hizo un reclamo a las autoridades del fútbol sudamericano y las instó a tomar medidas fuertes para detener este tipo de episodios lamentables. “Creo que la Conmebol tiene que tomar cartas en el asunto, no solo anunciarlo por los altoparlantes, sino que las multas tienen que ser severas y duras porque si no esto se va a repetir. Había gente de la Conmebol ahí que me dijo que iba a informar”, finalizó.