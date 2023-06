Comparte

El entrenador de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, no está contento con el rendimiento en ataque de su equipo. Pese a tener a jugadores como Leandro Benegas, Darío Lezcano y el juvenil Damián Pizarro como opciones en ataque, los goles no han llegado para el Cacique.

En conversación con TNT Sports, Quinteros aseguró que “hoy Colo Colo necesita un lateral, un volante ofensivo, porque se están yendo Marco Rojas, y un delantero más”.

Sobre los refuerzos en el ataque Albo, el entrenador apuntó: “Los que llegaron, por distintos motivos, no han jugado todos los partidos por lesiones, bajo rendimiento y si queremos recuperar terreno tenemos que incorporar, pero los dirigentes deciden”.

Acerca de los rumores que ubican a Óscar Opazo de vuelta en Colo-Colo, Quinteros admitió que “Es una de las opciones para fichar, en cuanto a su salida, él me dijo que uno de sus sueños era jugar en el exterior e intentarlo, entonces yo entendí, se fue con una ilusión que no pudo conseguir, ya que no pudo jugar mucho”.

“Muy pocas veces jugué como lo estoy planteando ahora en Colo Colo. Me gusta hacerlo con extremos, pero por características de los jugadores y no tener los ideales para mi estilo, tuve que cambiar”, finalizó el técnico del Cacique.