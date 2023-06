Comparte

El presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, no le perdona a Kylian Mbappé sus dichos ninguneando a las selecciones sudamericanas. Ahora, el mandamás del fútbol argentino le lanzó un dardo tras el título mundial de Uruguay Sub 20.

En su cuenta de Twitter, Tapia publicó «Argentina campeón del mundo en mayores. Uruguay campeón sub 20. Brasil campeón sub 17 y Olímpico. ¿Pero cómo? Si Mbappé dijo que en Sudamérica no había nivel».

‘Chiqui’ Tapia recordó cuando Mbappé en una entrevista previa al Mundial de Qatar 2022 comentó que “Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”.