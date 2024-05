Comparte

A pocos meses de cumplir sus 50 años, Antonella Ríos reveló que prontamente se realizará una nueva cirugía estética.

En conversación con Página 7, la actriz dejó saber que este procedimiento tendría que ver con un “refresh” antes de cumplir un año más de vida.

En tanto, precisó que se haría un levantamiento mamario, puesto que asegura que luego de haber bajado de peso, estas habrían cambiado.

“Hace mucho tiempo que yo me quería hacer una pexia mamaria, que es cuando la gente dice ‘se levanta las pechugas’”, comenzó diciendo.

“Estoy en un proyecto personal de cambio corporal no solo estético, sino que también por salud, porque a fines de julio cumplo 50 años, y para mí ha sido toda una revelación esto de cambiar de folio (…) A partir de esto, como que de cierta manera uno dice ‘ya no son los 40, ahora son los 50, cómo me preparo para adelante’”, agregó.

Un “refresh”

En la misma línea, expuso que no le importa recibir críticas por realizarse cirugías de este tipo “ahora lo veo como un proyecto personal para sentirme cómoda conmigo y disfrutar mi juventud todavía”.

Asimismo, detalló que la operación consistirá en un cambio de prótesis, la cual durará solo 3 horas y después, tendría un mes de reposo, ya que no podrá mover sus brazos.

“Esto me tiene entusiasmada porque mis pechugas se pusieron más tristes porque bajé de peso, así que estoy con las ganas de hacer este ‘refresh’, que también tiene que ver con la autoestima”, contó Antonella.

Por último, la comunicadora recalcó que esta intervención va más allá de un simple cambio físico “tiene que ver con una cosa interna, una maduración profunda, y ser coherente al no tener miedo al qué dirán”.

“A mí me ha pasado esta sensación de experimentar un nuevo aire, pero desde un cuestionamiento profundo, desde el conflicto y preguntarse ‘qué hago de aquí en adelante’ o ‘cuál es mi proyecto’”, cerró.