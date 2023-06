Comparte

El exportero de la selección chilena, Roberto Rojas, salió en defensa de Claudio Bravo tras su ausencia en los amistosos de la Roja y apuntó contra Eduardo Berizzo.

“Yo confío en la palabra de Claudio. Lo conozco y por eso le creo. Es el técnico de la selección el que debe aclarar esta situación. Lo que tengo muy claro es que no puede exponer a Claudio de la forma en que lo está haciendo. No corresponde”, dijo en conversación con La Tercera sobre la ausencia de Bravo, quien priorizó sus vacaciones durante la fecha FIFA.

“Es justo que Claudio descansa, como cualquier persona que se toma vacaciones con su familia. Mi pregunta es otra. ¿Qué quiere saber Berizzo de Claudio Bravo? Lo he dicho otras veces: no tiene nada que demostrarle a nadie. Todos sabemos quién es”, insistió.

“Incluso me parece mejor que no esté para estos partidos. A Berizzo le sirve que no haya venido, porque puede buscar alternativas para el puesto. Hacer jugar a los arqueros que lo necesitan a modo de que sumen experiencia. Con Claudio acá, el que tenía que jugar era él. No estoy de acuerdo con Berizzo al exponer a Bravo”, sentenció.