Nada de risas logró en Daniela Aránguiz la broma de Jorge Valdivia, la cual realizó en medio de un programa de radio.

«Fui a buscar mi auto y no me lo pasaron. La verdad es que necesito una grúa para sacar el auto de mi ex casa y llevármelo a mi nueva casa», fue el relato que contó el exfutbolista, a modo de broma, aludiendo directamente a Daniela Aránguiz, para luego rematar: «Así que paso el dato. Lo voy a tener sin ruedas, eso sí, cuando lo vaya a buscar ahora«.

Estos dichos no le parecieron graciosos a Daniela Aránguiz, quien a través de sus historias de Instagram le respondió a su expareja, catalogándolo con duros adjetivos.

«¿No te da vergüenza ser tan mentiroso y poco hombre?«, manifestó la actual panelista de «Zona de Estrellas».

En la publicación, además mostró un mensaje que le habría enviado a Jorge Valdivia, donde señaló que le compró llantas al vehículo, con el fin de que pudiera retirarlo de la propiedad.

«Jorge, le cambié las dos ruedas delanteras al Audi, 220 mil cada una más la batería, 150 mil. 570 mil pesos en total. Deposítame hoy y mañana te dejo el auto afuera de mi casa con las llaves dentro«, se deja leer.

