Comparte

El futbolista Eden Hazard lanzó unas polémicas declaraciones sobre su deslucido paso en el Real Madrid. Es que el belga señaló que estuvo «tres años descansando» y que aún puede continuar en el fútbol profesional, en medio de las especulaciones sobre un posible retiro.

Las declaraciones fueron entregadas en medio de un homenaje que le hizo su selección en el duelo ante Austria por el retiro de la misma. Ahí, Hazard explicó sobre su futuro que «es cierto que, en los últimos días, he leído muchas cosas sobre mí. Y muchas tonterías. ¿Ir a Molenbeek con mi hermano? No sé si es una estupidez, ya veremos…».

Además, agregó que «sé que no estoy dando las respuestas que se esperan pero es porque, sinceramente, todavía no las tengo. Dicho esto, puedo asegurar que sigo siendo capaz de ser futbolista profesional, mi cuerpo aguanta. Además, he estado descansando durante tres años…».

Por otro lado, sobre un posible retiro del fútbol profesional, el delantero de 32 años aclaró: «Honestamente, todavía no lo sé. Después de estos tres años complicados, solo quiero pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones como todo el mundo«.

Recordemos que le futbolista en las cuatro temporadas en el Real Madrid jugó un total de 76 partidos, con un registro de siete goles y nueve asistencias.