Sin duda la participación de Camila Recabarren en “¿Ganar o servir?” no ha pasado desapercibida.

Todo esto, porque la jugadora en las pocas semanas ya ha protagonizado varios conflictos con sus compañeras.

En ese sentido, la exMiss Chile habló con Página 7 y detalló los motivos que tuvo para sumarse a esta competencia.

“A parte del dinero para poder viajar, lo otro fue que amo estar en Perú, me gustó y me motivó mucho eso. Que no sea en Chile, porque me gusta conocer y vivir en otras tierras, conectar con otras culturas y otros sabores. Así que me motivó mucho eso, que el reality se hiciera fuera del país”, comenzó diciendo.

A lo que sumo “otra cosa fueron las pruebas físicas, las competencias, porque ya hace más de dos años estoy entrenando full con mi equipo de básquetbol, el de toda la vida, el Club Carrera”.

En la misma línea, sostuvo que tenía muchas ganas de mostrar su potencial ahora que está entrenando “me siento, a mis 30 años, más fuerte que nunca, porque hasta los 18 fui súper deportista, y después a los veinte y tanto, que me fui a vivir a Santiago por el trabajo, y ahí no hice mucho deporte que digamos. De hecho, todo lo contrario, muchas fiestas…”.

“Y ahora llevo dos años entrenando, o sea, no soy una full deportista ni mega musculosa, ni pura fibra, pero me gusta estar en movimiento, estar bien físicamente y me encuentro con buena salud (…) Por eso también acepté, por la competencia física y para ponerme a prueba”, agregó Camila.

Soy otra Camila

Por último, sostuvo que la Camila que están viendo los televidentes en este reality, es muy distinta a lo que ella era en los otros programas.

“Soy otra Camila, muy distinta a la del reality anterior, que fue hace casi ocho años. Ahí tenía 23 ó 24. Cuando me conocieron para Miss Chile tenía 20. Ahora tengo 33 años, entonces obviamente no soy la misma”, detalló.

“Obviamente, también he pasado mucho tiempo dedicándolo a la maternidad y a mi hija. La Camila de los reality anteriores, es muy distinta a esta Camila que entró a Ganar o Servir”, cerró la deportista.