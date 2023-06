Comparte

Desde el final de la temporada que el portero español del Manchester United, David de Gea, no tiene claridad de su futuro. El rendimiento del ex Atlético de Madrid no convence al técnico Erik Ten Hag, por lo que la renovación del meta se mantiene en suspenso.

En su cuenta de twitter, De Gea publicó un emoji dando cuenta de su molestia, luego de haber aceptado una oferta de renovación de Manchester United que posteriormente fue retirada por el club, según The Athletic.

El contrato señalado por el medio inglés incluía una rebaja considerable de su sueldo de 400 mil euros semanales. Luego de dar pie atrás, el United habría extendido otra propuesta al español con una rebaja salarial aún más grande, lo que tendría congeladas las negociaciones.

El actual vínculo entre David De Gea y el Manchester United termina este 01 de julio, y de no concretar una renovación, el español podría dejar Old Trafford como agente libre.