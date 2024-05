Comparte

En el reciente episodio de “¿Ganar o servir?”, Oriana Marzoli se robó gran parte del protagonismo tras una dura conversación con Austin Palao.

Todo esto, porque la venezolana- española encaró al jugador por su coqueteo con Fran Maira, puesto que él sería muy cercano con varias de la casa.

“A esta no la vaciles, porque es amiga mía”, comenzó diciéndole Oriana al peruano.

“No la estoy vacilando”, se limitó a responder el modelo.

“Bueno, es mi amiga de verdad, porque lo otro al menos a mí me da hasta vergüenza”, contestó Oriana.

Frente a ello, Austin comentó lo que siente “¿por qué son así ustedes? Me siento tan presionado aquí, de verdad”.

“Yo no sabía que te podía interesar Fran, es como mi súper amiga aquí dentro”, insistió la chica reality.

“Simpatizo con una más que con otra. A mí me llamas la atención tú, me llama la atención Fran, me llama la atención Gala, las chicas lindas del otro lado también”, reconoció el jugador.

En ese sentido, Marzoli continuó con su discurso “yo sé cuando un tío quiere y cuando un tío no le interesa de verdad algo. Entonces, si es con Fran, sí, pero en el momento como te pongas a tontear, ahí me pongo en tu contra, con Fran no”.

“¿Pero por qué?”, le volvió a preguntar Austin, a lo que ella respondió “con Fran no. Porque Fran es como mi niñita, ¿sabes?. Es como mi hermanita. Le tengo mucho cariño. Entonces, no es lo mismo que Gala”.

Asimismo, añadió “no es que me metería de tal, sino que no es lo mismo si te pones a tontear con Faloon y con Gala al mismo tiempo, yo lo comento pero por aburrimiento. Pero si fuese Fran y le llegases a interesar un poquito más y al mismo tiempo tienes a las otras tres Marías rondeándote, pues claro, ahí ya me tocaría”.

“Pero que si eliges, que eliges a Fran, vamos. Que si no, te mato. Ya está. Eso era todo lo que te quería decir”, cerró Oriana.