Comparte

La Fórmula 1 no ha dejado de crecer y son cada vez más los seguidores que levanta en múltiples rincones del globo. Nuestro país no es la excepción, y sus fanáticos podrán vivirla más de cerca que nunca. El próximo 12 de noviembre Oracle Red Bull Racing llegará a las calles de Santiago, entregando a sus fans una exhibición que no ocurre en Chile desde hace más de una década.

Av. Apoquindo, en la comuna de Las Condes, será el escenario de Red Bull Showrun 2023, donde el auto de F1 realizará un recorrido de exhibición donde mostrará su velocidad y hará incluso unos trompos. Chile, será la última parada del espectáculo este año, el que tendrá ocho fechas anteriores en países como India, Estados Unidos y México.

La última vez que Chile vio un auto de F1 en sus calles fue en 2012, con el escocés David Coulthard piloteando la impresionante máquina por Av. Providencia, a la altura de Plaza Italia. El evento será totalmente gratuito y abierto a todo público y contará con múltiples espacios para que los espectadores puedan disfrutar de este gran espectáculo.