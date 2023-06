Comparte

La eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Guaraní agudizó la crisis futbolística de Huracán. Al despido del entrenador Sebastián Battaglia se sumaron las críticas del defensor y referente del equipo, Fernando Tobio, quien apuntó al chileno Guillermo Soto y a otro de sus compañeros.

Luego de la eliminación del equipo, Tobio tuvo palabras de elogio para los futbolistas jóvenes del club y se lanzó contra Soto y Gabriel Gudiño, quienes se ausentaron del duelo ante los paraguayos por una entorsis de tobillo y un traumatismo en el empeine, respectivamente.

“Me llena de orgullo tener compañeros de 18 o 20 años que ponen la cara por el club. Otros por un dolorcito no están y no dan la cara. Eso a mí me molesta mucho y se hace todo muy difícil”, dijo el defensor.

Tras despedirse del certamen continental, la escuadra de Soto deberá enfocarse en la competencia local, donde marchan en el puesto 25° con 19 unidades, a solo dos puntos del colista.